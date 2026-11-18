Канадский режиссёр Дени Вильнёв побывал гостем подкаста One More Question. В нём знаменитый постановщик в том числе рассказал о работе над фильмом «Дюна 3», премьера которого состоится уже через месяц.

Сам Вильнёв считает триквел лучшей частью серии — во многом потому, что сам он набрался опыта за годы работы над адаптациями культовых романов Френка Герберта.

Вторая «Дюна» получилась гораздо лучше первой: я набрался опыта, повествование стало качественнее, тогда как первый фильм был более созерцательным. Так было задумано изначально, но мне хотелось добавить динамики, сделать фильм более мощным. И, по-моему, в третьем фильме мне удалось добиться ещё более впечатляющего результата. Как художник чувствую, что мне удалось сделать то, чего не я не смог достичь в двух предыдущих работах. В этой картине есть напряжение. В ней есть сильный эмоциональный путь — и я этим очень доволен. Как её воспримут? Как она будет принята зрителями? Как кинематографист я рад, что в триквеле прослеживается развитие серии.

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.

Премьера фантастической картины состоится 18 декабря, в один день с кинокомиксом «Мстители: Судный день». К главным ролям в продолжении вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Роберт Паттинсон (Скайтейл) и другие актёры.