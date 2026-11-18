18 ноября состоялся ранний выход GTA 6 — одной из самых ожидаемых игр последних лет. Экшен в открытом мире уже доступен жителям Новой Зеландии и владельцам местных аккаунтов: они уже отправились покорять просторы штата Леонида и города Вайс-Сити.

Вместе с ранним релизом игры также спало эмбарго на публикацию контента по игре: критики опубликовали обзоры, блогеры выпустили первые ролики, а стримеры начали проходить новинку на Twitch и YouTube.

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Полноценный релиз GTA 6 состоится в полночь 19 ноября в различных регионах. Так, в Индии игроки смогут запустить экшен в 21:30 МСК, а владельцы аккаунтов Турции — в 00:01 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них релиз состоится в 8:00 мск.