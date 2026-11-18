18 ноября зарубежные издания опубликовали обзоры GTA 6 — новой части культовой серии от компании Rockstar Games. Журналисты уже прошли игру и поделились впечатлениями в своих рецензиях.

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На агрегаторе Metacritic проект получил оценку 99 баллов из 100 — это самый высокий рейтинг за всю историю видеоигр. Таким образом, GTA 6 смогла достичь рекорда The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года. Обозреватели называют новый проект игрой, которая изменит всю индустрию. По словам критиков, графика в игре действительно продемонстрировала мощь современного поколения консолей, а настолько богатого игрового мира попросту ещё не было. В рецензиях также восторгаются от глубокой истории GTA 6 и продуманными персонажами, следить за которыми с каждым часом становится всё интереснее.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про GTA 6:

GTA 6 — это не только лучшая игра 2026 года, но и вершина развития консолей текущего поколения. Это не просто более масштабная игра, чем её предшественница 2013 года, а улучшенная и доработанная игра практически во всех аспектах. Невероятный уровень детализации и вся экосистема, созданная для того, чтобы вдохнуть жизнь в игровой мир, делают этот проект одним из самых сложных и тщательно проработанных из всех когда-либо выпущенных. GTA 6 — увлекательная, запоминающаяся игра, которая поднимает планку для всей игровой индустрии.

GTA 6 — лучшая игра Rockstar на сегодняшний день, и она войдёт в историю видеоигр. Это захватывающий, невероятно амбициозный проект с настолько реалистичным миром, что вы неизбежно почувствуете себя его частью.

Немногие игры вызывали такой ажиотаж. На каждый успешный проект приходится множество амбициозных игр, которые либо выходили неудачными, либо испытывали трудности из-за тяжести своих открытых миров. Grand Theft Auto 6 — шедевр, и он стоил всех этих 13 лет.

Ожидание действительно того стоило. GTA 6 — это игра, которая постоянно затягивает, заставляя чувствовать себя частью города и его истории. Возможности кастомизации и сотни занятий невероятно затягивают. Ей удаётся объединить лучшее из GTA и Red Dead Redemption в одном проекте, предлагая всего понемногу.

Абсолютный шедевр. Rockstar создала историю невероятной эмоциональной силы: первоклассное повествование, глубокие и многогранные персонажи, мастерская режиссура, бешеный темп и удивительно живой, невероятно насыщенный мир. Я ещё никогда не видел ничего подобного! С визуальной точки зрения — это настоящая революция. Честно говоря, в видеоиграх мне ещё не доводилось видеть ничего столь впечатляющего. Это просто исключительное достижение. Настоящий мастер-класс по геймдизайну и монументальное произведение, которое раздвигает границы возможного в этом жанре и напоминает, за что я так люблю видеоигры. В конечном счёте, есть Rockstar — а есть все остальные.

GTA 6 уже вышла в Новой Зеландии на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Полноценный релиз состоится в полночь 19 ноября в различных регионах. В Индии игроки смогут запустить экшен в 21:30 мск, а владельцы аккаунтов Турции — в 00:01 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них шестая часть GTA станет доступна в 8:00 мск.