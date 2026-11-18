18 ноября спало эмбарго на публикацию обзоров и других материалов о GTA 6 — одной из самых ожидаемых игр поколения. Эксперты из Digital Foundry раскрыли технические детали новинки, которая уже доступна на PS5 и Xbox Series.

Так, GTA 6 работает на консолях при разрешении 1440p при относительно стабильных 30 FPS — с редкими просадками в особо эпичных сценах. На более мощной PS5 Pro картинка рендерится с помощью апскейлера PSSR, благодаря чему графика кажется ещё чище и чётче.

Важная особенность GTA 6 — использование трассировки лучей для освещения и отражения, а также безумная детализация объектов. При этом дальность прорисовки новинки также поражает: во время игры тяжело заметить какую-либо прогрузку моделей и текстур.

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В Digital Foundry назвали GTA 6 главным шедевром поколения. Это самая проработанная, детализированная и живая игра в индустрии, которая не только реагирует на действия игрока, но и сама создаёт ситуации, где игрок оказывается свидетелем уникальных ситуаций благодаря продвинутым симуляциям.

Полноценный релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игроки с аккаунтами из Индии смогут начать игру в 21:30 мск, а более популярные профили из Турции должны будут подождать до 00:01 мск.