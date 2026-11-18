Новинка Rockstar Games получила 99 баллов на агрегаторах после выпуска более 100 обзоров критиков: это самая высокооценённая игра в истории наравне с оригинальной The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая вышла в 1998 году.

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Если говорить о предыдущих частях GTA, то ситуация следующая:

GTA 3 (2001)— 97 баллов;

GTA: Vice City (2002) — 98 баллов;

GTA: San Andreas (2004) — 95 баллов;

GTA 4 (2008) — 98 баллов;

GTA 5 (2013) — 97 баллов;

GTA 6 (2026) — 99 баллов.

GTA 6 уже доступна игрокам в Новой Зеландии и выйдет для всех остальных в течение суток: покупатели в индийском регионе смогут начать игру в 21:30 мск, а в турецком — в полночь.