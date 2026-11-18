18 ноября состоялся ранний выход GTA 6 в Новой Зеландии. Сразу после этого на платформе Twitch начались трансляции хита — общее количество зрителей в этой категории превысило 2,4 млн человек.

Фото: Twitch

Таким образом стримы по GTA 6 стали самыми популярными на платформе 18 ноября среди всех остальных категорий вместе взятых. Сейчас другие проекты даже близко не могут подойти по востребованности к хиту Rockstar, чей полноценный релиз ещё даже не состоялся. Так, игре с заметным отрывом уступают разговорные трансляции и стримы по World of Warcraft: Forever — число зрителей в каждой из этих категорий не превышает 150 тыс. человек.

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GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series в полночь 19 ноября в различных регионах. Так, в Индии игроки смогут запустить экшен в 21:30 мск, а владельцы аккаунтов Турции — в 00:01 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них релиз состоится в 8:00 мск. На агрегаторе Metacritic проект получил 99 баллов из 100, что стало самой высокой оценкой за всю историю.