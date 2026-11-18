В GTA 6 всего 55 достижений — полный список и описание
18 ноября состоялся ранний релиз GTA 6 — одной из самых ожидаемых игр последних лет. Проект уже доступен в Новой Зеландии, благодаря чему в Сети появился полный список достижений/трофеев, которые можно получить в игре.
Так, всего в новинке 55 достижений — это самый высокий показатель среди игр Rockstar. Среди них очень много простых трофеев, где нужно просто завершить миссию или опробовать все сторонние активности. При этом есть и коллекционные «ачивки» в духе получения высоких результатов в тире и сбора автомобилей.
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Полный список достижений в GTA 6
- Vice Got a Price! (Платина) — получить все остальные трофеи.
- Just Like Paradise — пройти миссию Gone Fishing.
- Paradise Lost — завершить первую главу.
- T**s Ass Drug Money — завершить вторую главу.
- Vice City, Baby! — завершить третью главу.
- Top Of The World, Ma — завершить четвёртую главу.
- You Gotta Know When to Get Off — завершить финальную миссию.
- Trust — пройти миссию Breakfast Run.
- Break the Bank — пройти миссию The Cartel Heist.
- Family Matters — пройти миссию Child's Play.
- DWNFALL — пройти миссию Headliners.
- Hi-Jacked — пройти миссию VCIA Takedown.
- Snow Storm — пройти миссию Operation Savage Glory.
- A Long Road — завершить все задания на 100%.
- Cunning Stunts — выполнить 250 безумных трюков.
- Master of None — опробовать каждую активность в игре.
- The Shootist — получить золотую медаль в каждом испытании в тире.
- Top Fun — выиграть все заезды Top Fun в каждой локации.
- Earn Cash, Not Kudos — выиграть 20 гонок.
- Baited My Tackle — победить Кэла в рыбачьем испытании.
- Stick Fiddler — сыграть в аркадную игру.
- Road to Rehabilitation — пройти финальную миссию Энди.
- This Was No Boat Accident — пройти финальную миссию Кентона.
- The Lone Rider — пройти финальную миссию Билли.
- Supply & Demand — пройти финальную миссию Рэнди.
- Spin On This! — пройти финальную миссию Тайрона.
- Strangers & Freaks — пройти все восемь миссий со случайными прохожими в Леониде.
- Positive Mental Attitude — медитировать в каждом месте для медитации в Леониде.
- Fair Game — поохотьтесь на уникальное животное для Брета.
- Don't Touch My Deck — соберите три коллекционных сета карточек.
- You WAiNKer! - сделать «WAINK» в 100 локациях.
- One Last Thing — пройти 50 испытаний.
- Hot Together — избежать полиции, находясь в 4-звёздочном розыске вместе с партнёром.
- Retail Therapy — ограбьте три магазина подряд с партнёром, не теряя уровень розыска.
- Whip It Good — найдите 100 автомобилей.
- Gunslinger — устраните пять противников, используя замедление времени при стрельбе.
- Catch Me If You Can — сделайте незапланированное приземление в аэропорту Вайс-Сити.
- Challenging Tank — воспользуйтесь танком.
- Sneakthief — ограбьте ювелирный магазин, не будучи обнаруженным.
- Maximum Withdrawal — ограбьте пять ячеек в банке и сбегите.
- A Classic Blitz Play — ограбьте грузовик инкассаторов и сбегите.
- The Goodtime State — исследуйте весь штат Леонида.
- Pest Control - ограбьте по одному незаконному предприятию, принадлежащему каждой из банд.
- In The Beginning… — насладитесь коктейлем с видом на пляж Оушен-Бич.
- Capital Offense - проложите себе путь наружу из автосалона в классическом стиле.
- Let's Go Bowling — сыграйте в боулинг в Kolt & Associates'.
- Personal Best - партнёрство, рассчитанное на широкую аудиторию.
- Actions Speak Louder — выбор сделан (к лучшему или худшему).
- Bad Luck, I Guess — со второй попытки всё получится.
- The Truth Is Out There — что только что произошло?
- Ten Pin - сбейте людей одним проездом.
- Dime on the Dollar — заработайте $ 250 тысяч с помощью отмывания денег.
- Treat Yo Self — потратьте 100 тысяч в магазинах.
- Little Boxes — купите все гаражи.
- On the Spot — зарегистрируйте 10 автомобилей в приложении Scooter Bros.