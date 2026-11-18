18 ноября состоялся ранний релиз GTA 6 — одной из самых ожидаемых игр последних лет. Проект уже доступен в Новой Зеландии, благодаря чему в Сети появился полный список достижений/трофеев, которые можно получить в игре.

Так, всего в новинке 55 достижений — это самый высокий показатель среди игр Rockstar. Среди них очень много простых трофеев, где нужно просто завершить миссию или опробовать все сторонние активности. При этом есть и коллекционные «ачивки» в духе получения высоких результатов в тире и сбора автомобилей.

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Полный список достижений в GTA 6