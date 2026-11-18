Журналист из издания Kotaku Зак Цвизен уже прошёл GTA 6 и поделился подробностями нового хита. По его словам, в трейлерах к игре авторы не раскрыли практически ничего, кроме начальных сцен.

Цвизен рассказал, что на завершение GTA 6 ему понадобилось 135 часов — за это время он прошёл основной сюжет и большинство дополнительных миссий. Он отметил, что во всех трейлерах в основном показывали эпизоды из пролога и первых двух глав игры. В роликах лишь иногда появляются кадры из более поздних миссий и кат-сцен, но они в полной мере не демонстрируют то, что происходит в самой игре.

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На самом деле, первый и второй трейлеры игры почти полностью показывают самые ранние моменты. Расширенный трейлер и последующие ролики включают немного больше из более поздних миссий и кат-сцен, но даже в них очень осторожно показывают то, что есть на самом деле.

GTA 6 уже вышла на PS5 и Xbox Series в Новой Зеландии. Критики в восторге от нового проекта Rockstar: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, что стало самым высоким рейтингом за всю историю видеоигр.