18 ноября состоялся ранний релиз GTA 6 — одной из самых ожидаемых игр последних лет. Проект уже доступен в Новой Зеландии, благодаря чему в многие блогеры и стримеры начали вести прямые трансляции экшена.

Так, онлайн на платформе Twitch достиг отметки в 2,4 млн человек ещё до полноценного релиза. Удивительно, но вторым по популярности стримом стала трансляция Ильи Мэддисона с канала HoneyMad — её смотрят около 130 тысяч человек . Российский блогер уступает только бразильскому автору контента Алану alanzoka Феррейре, который привлёк около 260 тысяч человек.

Фото: Twtch

В десятку самых популярных трансляций также попали видео от evelone2004 и Славы Бустера, а также от популярных зарубежных стримеров: xQc, zarbex и других.

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GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series в полночь 19 ноября в различных регионах. Так, в Индии игроки смогут запустить экшен в 21:30 мск, а владельцы аккаунтов Турции — в 00:01 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них релиз состоится в 8:00 мск. На агрегаторе Metacritic проект получил 99 баллов из 100, что стало самой высокой оценкой за всю историю.