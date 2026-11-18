Rockstar Games подготовила бонусы для подписчиков GTA+ в выходящей сегодня GTA 6: впрочем, многим эти плюшки могут показаться скорее микротранзакциями в платной одиночной игре, а не приятными бонусами. Что сейчас получат подписчики?

Машину Annis Venturas BLVD Elegy. Она будет доступна с третьей главы.

Премиальную подписку на обслуживание самокатов и велосипедов в Леониде, куда также входят бесплатные поездки на общественном транспорте региона.

Более выгодные условия по продаже вторичных машин — на 10% более выгодные цены.

10% скидки в определённых магазинах: на оружие, одежду, стрижки, тату, модификации машин и так далее.

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При желании эти бонусы можно отключить в настройках игры: «Настройки» -> «Аккаунт» -> «Бонусы GTA+».