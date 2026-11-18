В GTA 6 предусмотрели бонусы для подписчиков GTA+
Rockstar Games подготовила бонусы для подписчиков GTA+ в выходящей сегодня GTA 6: впрочем, многим эти плюшки могут показаться скорее микротранзакциями в платной одиночной игре, а не приятными бонусами. Что сейчас получат подписчики?
- Машину Annis Venturas BLVD Elegy. Она будет доступна с третьей главы.
- Премиальную подписку на обслуживание самокатов и велосипедов в Леониде, куда также входят бесплатные поездки на общественном транспорте региона.
- Более выгодные условия по продаже вторичных машин — на 10% более выгодные цены.
- 10% скидки в определённых магазинах: на оружие, одежду, стрижки, тату, модификации машин и так далее.
Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6
Реклама
Рекламодатель: 18+. ООО "Нейровексис Свободная Зона", Свободная зона Мейдан, Дубай, ОАЭ (номер лицензии 2542154.01)
2RanymRP9c8
При желании эти бонусы можно отключить в настройках игры: «Настройки» -> «Аккаунт» -> «Бонусы GTA+».
Комментарии