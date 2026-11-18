Издание Kotaku подсчитало, насколько хватит полного бака в машине в GTA 6. В игре можно ездить без заправки топлива до 30 минут.

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Журналист Зак Цвизен отметил, что на старом пикапе заполненного бака хватило на 29 минут 8 секунд. Гоночная машина ездила без дозаправки 18 минут 31 секунду, а электромобиль без подзарядки — 20 минут 23 секунды. По словам автора публикации, он оставался без топлива за всё прохождение только один раз. При этом ему приходилось обдумывать маршруты во время погони от полиции, чтобы бензин не закончился.

GTA 6 уже вышла в Новой Зеландии на PS5 и Xbox Series, а 19 ноября состоится полноценный релиз в различных регионах. В Индии игроки смогут запустить экшен в 21:30 мск, а владельцы аккаунтов Турции — в 0:01 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них релиз состоится в 8:00 мск.