18 ноября состоялся релиз GTA 6 в Новой Зеландии — после этого многие стримеры запустили трансляции, посвящённые прохождению боевика. Спустя пару часов количество одновременных зрителей новой игры на платформе достигло 3,3 млн человек.

Таким образом, GTA 6 поставила новый рекорд на стриминговой платформе среди других видеоигр. По данным портала Twitch Tracker, ранее первое место занимала League of Legends с пиковым числом зрителей в 3,11 млн человек. При этом на Twitch также есть «Специальные события» — там рекорд составляет 3,92 млн одновременных пользователей, но ивенты не ограничиваются одной видеоигрой.

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GTA 6 выйдет в различных регионах уже в полночь 19 ноября. В Индии игроки смогут запустить экшен в 21:30 мск, а владельцы аккаунтов Турции — в 0:01 мск. Самыми последними в очереди окажутся жители США и Канады — для них релиз состоится в 8:00 мск. Проект стал самой выскооценённой игрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100.