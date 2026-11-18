Компания Paramount представила трейлер сериала «Король Фриско». Спин-офф знаменитого «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне стартует на стриминговом сервисе Paramount+ уже 18 декабря — в этот день состоится премьера двух эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Криминальное шоу расскажет о гангстере Ли Вашингтоне, которого вновь воплотил на экране Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»). Теперь ему предстоит построить собственную криминальную империю в Техасе.

«Король Фриско» стартует в тот же день, когда завершается четвёртый сезон «Короля Талсы». Ранее сообщалось, что основной сериал продлили на пятый сезон, съёмки которого уже стартовали.