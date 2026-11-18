Издание Deadline раскрыло дату выхода нового фильма по знаменитой хоррор-франшизе «Пятница 13-е». Премьера картины состоится 13 августа 2027 года.

Лента получила название «Джейсон» — в честь главного маньяка серии Джейсона Вурхиза. Журналисты также раскрыли актёрский состав картины: убийцу сыграет Шулер Уайт, который исполнил ту же роль в короткометражном фильме Sweet Revenge. Кроме того, к проекту присоединились Натали Элин Линд («Ранчо Даттонов»), Лилия Бакинхем («Фокус-покус 2») и другие артисты.

Сюжет нового фильма по «Пятнице 13-е» пока неизвестен. Картина выступит 13-й по одной из самых популярных хоррор-серий. Режиссёром выступит Стив Майнер, постановщик второй и третьей частей оригинальной серии.