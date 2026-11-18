Компания Marvel представила новые постеры фильма «Мстители: Судный день». На них запечатлены основные герои будущей саги: от самих Мстителей до Людей Икс, Фантастической четвёрки и самого Доктора Дума.

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Будущий блокбастер расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel, который уничтожает целые вселенные. Его сыграл Роберт Дауни-младший, который ранее в супергеройской киновселенной воплощал Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». До России лента доберётся ближе к середине января. К своим ролям вернулись основные актёры саги: Крис Хемсворт, Крис Эванс, Марк Руффало, Педро Паскаль, Энтони Маки и другие артисты. Режиссёрами выступают братья Руссо — постановщики картин «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».