Valve представила крупный балансный патч 7.42 для Dota 2, затронувший экономику, механику нейтральных предметов, ландшафт, артефакты и способности большинства героев.

Главными нововведениями стали пассивное получение опыта для всех героев, система «Действенности предметов» для атак и иллюзий, а также сокращение разрядов нейтральных предметов с пяти до четырёх.

Разработчики существенно переработали базовые правила игры:

После стартового горна все герои теперь пассивно получают 50 единиц опыта в минуту, а общее количество опыта для 30-го уровня выросло с 64 400 до 66 600. Базовое здоровье увеличено со 120 до 200 единиц при снижении прироста за силу с 22 до 20, уменьшены награды за снос построек и убийство Рошана, а пассивное золото в минуту перестало расти по ходу матча;

Появился параметр «Действенность предметов», масштабирующий эффекты от атак для героев и иллюзий (например, у обычных иллюзий показатель по умолчанию равен 20%). Также добавлены хрупкие сегменты здоровья (курьеры, варды, знамёна), по которым герои ближнего боя и Рошан наносят двойной урон;

Парные порталы передвинули к краям карты, Терзатель теперь появляется на 15-й минуте и после смерти роняет новый предмет Greater Horn of Battle для призыва волн мегакрипов, а нейтральные крипы получили привязку к «родному лесу» и новые лагеря.

Масштабные правки коснулись арсенала и персонажей. Из игры удалены Javelin, Helm of the Overlord и Khanda, но добавлено шесть новых собираемых предметов (Bloodslinger, Caduceus, Ristul's Devotion, Sabatons of Mordiggian, Skypiercer и Starforge) и возвращён Quarterstaff. Кроме того, переработаны способности и Aghanim's Scepter у многих героев — в частности, Juggernaut лишился Swiftslash (теперь Скипетр позволяет атаковать во время Blade Fury), а Meepo стал универсальным героем и потерял способность MegaMeepo.