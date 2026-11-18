Компания Valve существенно переработала список предметов в масштабном обновлении 7.42 для Dota 2.

Из игры были удалены Khanda, Javelin и Helm of the Overlord, при этом разработчики вернули Quarterstaff, добавили шесть новых собираемых артефактов и сократили количество разрядов нейтральных предметов с пяти до четырёх.

Новые собираемые предметы в лавке:

Bloodslinger (925 золота) — улучшенная версия Blood Grenade с увеличенной дальностью броска и замедлением;

Caduceus (5400 золота) — гибрид Force Staff и Phylactery, который при применении на союзника лечит его и ускоряет;

Ristul's Devotion (3800 золота) — предмет с аурой на базе Vladmir's Offering и Voodoo Mask, дающей союзникам вампиризм от атак и заклинаний;

Sabatons of Mordiggian (5950 золота) — комбинация Phase Boots и Armlet of Mordiggian с активным переключаемым усилением;

Skypiercer (6000 золота) — улучшение Heaven's Halberd с пассивным ускорением перезарядки обезоруживания вблизи врагов;

Starforge (6000 золота) — апгрейд Meteor Hammer, наносящий урон от максимального здоровья и поджигающий врагов после окончания контроля.

Кроме того, с Терзателя теперь после каждой смерти выпадает расходуемый предмет Greater Horn of Battle, призывающий волну мегакрипов на все линии. В системе нейтральных артефактов осталось четыре разряда (с 0:00, 15:00, 30:00 и 50:00), все доступные предметы в каждом из них определяются заранее в начале матча по фиксированным пулам, а часть старых нейтралок (включая Poor Man's Shield, Spider Legs и Stygian Desolator) была упразднена.