Valve переработала Juggernaut, Meepo, Chaos Knight и ряд других героев в Dota 2

Компания Valve внесла масштабные изменения в способности и улучшения от Aghanim's Scepter и Aghanim's Shard для десятков персонажей в патче 7.42 для Dota 2.

Крупным переработкам подверглись Juggernaut, Meepo, Chaos Knight, Beastmaster, Pugna и Undying.

Ключевые изменения затронули механику умений этих героев:

Juggernaut: из игры удалена способность Swiftslash, а сам герой теперь обезоружен во время действия Blade Fury. Однако новый Aghanim's Scepter позволяет ему атаковать врагов во время вращения даже в движении с 75% урона и действенности предметов;

Meepo: герой переведён в категорию универсальных и лишился способности MegaMeepo. Вместо неё Aghanim's Shard даёт возможность подбирать союзного крипа или клона и бросать его во врагов, нанося урон и замедляя их, а Dig перенесена в Aghanim's Scepter;

Chaos Knight: получил новую врождённую способность Ahead, Armageddon, которая ускоряет героя при непрерывном движении и позволяет совершить рывок вместе с иллюзиями сквозь препятствия и деревья;

Beastmaster: умение Drums of Slom удалено из игры, а Aghanim's Scepter теперь даёт способность Summon Ancient Thunderhide для призыва древнего громозавра с аурой урона и здоровья.

Значительные корректировки также получили герои поддержки и линии: Pugna теперь может поддерживать несколько связок Life Drain одновременно и получил новый Aghanim's Scepter, позволяющий повторно применить любое заклинание на перезарядке, а Aghanim's Shard у Undying заменил улучшение Tombstone на способность Zombie Bite, превращающую вражеского героя в безмолвного зомби или мгновенно убивающую крипа.