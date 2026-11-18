Команда PARIVISION стала победителем онлайн-турнира 1win Essence III по Dota 2, обыграв в гранд-финале Team Spirit со счётом 3:1.

Эта победа позволила коллективу прервать серию из шести поражений в очных встречах со Spirit — в последний раз PARIVISION обыгрывала принципиального соперника в плей-офф The International 2026, где позднее уступила ему в финале со счётом 2:3.

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Примечательно, что во время четвёртой, решающей карты гранд-финала компания Valve выпустила патч 7.42. Саппорт PARIVISION Эдгар 9Class Налтакян завершил её на Arc Warden со статистикой 5-7-29, продлив свою беспроигрышную серию на этом герое на профессиональной сцене до пяти матчей.

Онлайн-турнир 1win Essence III проходил с 12 по 18 ноября при участии 12 коллективов, разыгравших призовой фонд в размере $ 200 тыс. За первое место PARIVISION заработала $ 100 тыс., а серебряному призёру Team Spirit досталось $ 50 тыс.