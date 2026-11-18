Топлейнер Zeus вернётся в состав T1 по LoL после двух лет в Hanwha Life Esports

Южнокорейский топлейнер Чхве Zeus У Дже вернётся в киберспортивную организацию T1 по League of Legends спустя два года после перехода в Hanwha Life Esports. Об этом сообщил портал Sheep Esports.

Руководство Hanwha Life Esports пыталось сохранить игрока на сезон 2027 года, однако Zeus и его агентство отклонили предложения о продлении контракта до открытия трансферного окна 17 ноября. После истечения срока соглашения топлейнер вступил в переговоры с T1, где топ-менеджеры клуба договорились с ним о полноценном трёхлетнем контракте. В составе шестикратных чемпионов мира он заменит Чхве Doran Хён Джуна, чей контракт с клубом подошёл к концу.

Zeus выступал в системе T1 с 2020 года и выиграл с командой два чемпионата мира подряд, однако в конце 2024 года покинул клуб на фоне разногласий при переговорах, которые позднее были улажены после публичных извинений руководства T1 в июле 2025 года. За два сезона в Hanwha Life Esports игрок стал победителем LCK Cup, First Stand и Mid-Season Invitational 2026, но на минувшем Worlds 2026 команда не сумела выйти из швейцарской стадии, уступив в решающем матче будущим чемпионам из Bilibili Gaming.