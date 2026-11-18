Датамайнеры обнаружили в файлах Dota 2 упоминания нового кооперативного PvE-режима под названием Midway of Madness, который должен стать частью второго акта текущего внутриигрового события. Информацией об утечке поделился телеграм-канал Data.VPK.

Согласно найденному описанию, ивент рассчитан на отряд из четырёх игроков. Участникам предстоит пробиваться сквозь локации мрачного карнавала с механическими чудовищами и искажёнными аттракционами, захватывать ключевые точки и сразиться с финальным боссом. В файлах также обнаружены текстуры структуры «Камень Возврата» для телепортации из любой точки карты, анимации новых крипов, одноразовые жетоны (книга, свеча, дверь, сосуд) и упоминание древнего бога Шуггота.

Кроме того, датамайнеры нашли данные о системе «Благословений Божества» (включая Aghanim, Omniscience, Seven Hells и Deep Ones), дающих различные пассивные усиления вроде дополнительного опыта, сопротивления замедлениям или бонусов при создании нейтральных предметов. Среди наград второго акта в файлах значатся новый ландшафт, а также облики для башен и Трона.