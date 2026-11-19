19 ноября состоялся официальный релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр. Проект Rockstar Games добрался до консолей PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода прошлой игры во франшизе до основных стран мира.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

GTA 6 рассказывает историю двух главных героев и одновременно влюблённой пары — Джейсона и Лусии. Вместе им предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.

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