В России вышел фильм «Рокки — это я» про Сильвестра Сталлоне и создание «Рокки»

19 ноября в России состоялась официальная премьера фильма «Рокки — это я». Картина о создании культовой спортивной драмы «Рокки» Сильвестра Сталлоне уже доступна в кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-канале Экспонента фильм. Права на видео принадлежат «Экспонента фильм».

«Рокки — это я» рассказывает, как будущая звезда боевиков создал сценарий культового фильма 1976 года. Лента покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра своего же авторства.

Сильвестра Сталлоне в фильме исполнил актёр Энтони Ипполито — ранее он сыграл роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром «Рокки — это я» выступил Питер Фаррелли, автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».