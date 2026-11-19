19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии экшенов в открытом мире. Проект добрался до консолей PlayStation 5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода прошлой части франшизы.

Игра стала большим событием не только для геймеров, но и обычных людей, среди которых оказалась Екатерина Мизулина. За несколько минут до релиза директор «Лиги безопасного интернета» опубликовала фотографию загрузки GTA 6 на консоли PlayStation 5 Pro, пожелав своей аудитории доброй ночи.

Фото: Телеграм-канал Екатерины Мизулиной

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В комментариях девушка отчиталась, что уже начала прохождение и показала скриншот из самого начала игры, где Лусия и Джейсон вступают в передрягу друг с другом. Она также допустила, что в дальнейшем запустит трансляцию экшена, однако никаких анонсов пока не сделала.