12 ноября состоялась мировая премьера фильма «Скрудж» — новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Спустя неделю после запуска в СНГ комедия с Джонни Деппом также появилась в репертуаре отечественных киносетей.

Согласно традиции, фильм добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей картина доберётся в субботу, 21 ноября.

«Скрудж» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь навсегда.

Вместе с Джонни Деппом в ленте также снялись Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Трэмелл Тиллман («Разделение»), Руперт Гринт («Гарри Поттер») и другие актёры. Режиссёром выступил Тай Уэст — автор триллера «Максин XXX». Критики оценили ленту смешанно, тогда как зрители — куда более позитивно, отмечая полноценное возвращение Джонни Деппа к большим ролям.