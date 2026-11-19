19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Проект уже доступен на консолях PlayStation 5 и Xbox Series спустя 13 лет после релиза пятой части франшизы.
Тем временем в Сети появилась полноценная карта штата Леонида, где разворачиваются действия «шестёрки». Как и обещали Rockstar, это самая проработанная локация в истории компании с огромным количеством деталей и различных секретов. Примерно треть всей карты занимает город Вайс-Сити и прилегающий к нему аэропорт, остальную часть занимают окрестности, вода и пригороды.
Полная карта GTA 6
Фото: Rockstar Games
Что касается различных активностей, в Сети также появилась интерактивная карта Леониды. На ней можно ознакомиться со всеми заданиями, магазинами, персонажами и другими возможностями GTA 6.
Интерактивная карта GTA 6
Фото: GTA6map.io
В издании Kotaku также посчитали, сколько времени занимает обычная пешая прогулка по всей карте GTA 6. У журналистов на это ушло 3 часа 21 минута и 20 секунд. Бегом карту можно обойти за 1 час 41 минуту, проехать на автомобиле за 10 минут 53 секунды и пролететь на самолёте за 5 минут 51 секунду.