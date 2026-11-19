В Сети появилась полная карта GTA 6 — она гигантская и с кучей активностей

19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Проект уже доступен на консолях PlayStation 5 и Xbox Series спустя 13 лет после релиза пятой части франшизы.

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Тем временем в Сети появилась полноценная карта штата Леонида, где разворачиваются действия «шестёрки». Как и обещали Rockstar, это самая проработанная локация в истории компании с огромным количеством деталей и различных секретов. Примерно треть всей карты занимает город Вайс-Сити и прилегающий к нему аэропорт, остальную часть занимают окрестности, вода и пригороды.

Полная карта GTA 6 Фото: Rockstar Games

Что касается различных активностей, в Сети также появилась интерактивная карта Леониды. На ней можно ознакомиться со всеми заданиями, магазинами, персонажами и другими возможностями GTA 6.

Интерактивная карта GTA 6 Фото: GTA6map.io