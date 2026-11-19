19 ноября в России состоялась официальная премьера фильма «Увидеть всё». Документальную картину и один из самых оценённых фильмов 2026 года уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

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«Увидеть всё» рассказывает о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов.

Режиссёрами почти трёхчасовой картины выступили Нэйтан Филдер («Проклятие») и Ланс Оппенгейм («Прайм-тайм»). В мировом прокате лента вышла 16 октября — фильм высоко оценили критики и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил крайне редкие 97% и 95% свежести соответственно.