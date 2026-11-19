19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Многие геймеры провели в новинке почти десяток часов благодаря тому, что в Азии и Океании проект вышел ещё днём 18-го числа.

Тем временем в Сети появились первые отзывы о новинке. Игроки отмечают, что Rockstar выпустила настоящий технологический шедевр: невероятная графика, проработанные анимации, живой открытый мир с увлекательным сюжетом, однако среди множества позитива есть и негативные моменты.

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В первую очередь геймеры не оценили 30 FPS — непривычно низкую частоту кадров для PS5 и Xbox Series. Кроме того, фанаты хотели бы увидеть другой интерфейс — в нём много стилизации к эпохе 2000-х, однако он как будто выбивается из общей реалистичной картины новинки.

Что пишут первые игроки о GTA 6

Поиграл пару часов в GTA 6 и что могу сказать? Всё плохо. 30 кадров в секунду с заметными просадками — даже на PS5 Pro. Управление персонажем «тормозит», а сам герой постоянно то телепортируется, то вовсе исчезает из игры. Разработчики умудрились испортить ролевые механики из RDR 2, из-за чего играть стало скучно. Ну что ж, спасибо за «бета-тест», видимо…

Для человека, которому важен дизайн, этот пользовательский интерфейс — просто ужас. Но уже скоро мы будем играть в GTA 6 при 120 кадрах в секунду со всеми исправленными багами и модами, заменяющими уродливый интерфейс. Тогда это будет идеальная игра.

Играл восемь часов подряд и не видел ни одного бага. Это шедевр.

30 FPS — это невыносимо, особенно в динамичных сценах. При этом игра выглядит потрясающе, в ней полно мест для исследования; если бы частота кадров составляла хотя бы 60 (а лучше 120) в секунду, она стала бы для меня игрой года.

30 кадров в секунду на PS5 Pro спустя 13 лет после выхода GTA 5.

А ПК-бояре, как всегда, ждут порт со всеми улучшениями

Поделюсь первыми впечатлениями после дня игры в GTA 6: кажется, она может сместить Red Dead 2 с позиции моей самой любимой игры. Разработчики доработали буквально каждую механику, а мир — просто ОГРОМНЫЙ. Занятий столько, что я едва успел коснуться лишь малой их части. Rockstar снова сделали это, ребята!

Падение частоты кадров до 20 FPS и невозможность нанять проституток — это единственное, что мешает игре стать лучшей частью GTA в истории.