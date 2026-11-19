В России вышла криминальная драма «Бумажный тигр» с Адамом Драйвером

19 ноября в России состоялась премьера фильма «Бумажный тигр». Криминальную драму со звёздами Голливуда уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-канале «Парадиз». Права на видео принадлежат Neon.

Лента рассказывает историю двух братьев, которые пытаются достичь «американской мечты». Когда их семьям угрожает русская мафия, они сталкиваются с жестокой реальностью, полной насилия и коррупции.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер («История о супружестве»), Скарлетт Йоханссон («Мстители») и Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик»). Режиссёром выступил Джеймс Грэй, постановщик «К звёздам» с Брэдом Питтом.