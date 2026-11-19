В GTA 6 всё же есть от первого лица — как его включить

19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Проект добрался до консолей PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода прошлой части франшизы.

Ещё до релиза разработчики сообщали, что в игре нет режима от первого лица, однако они всё же слукавили. На самом деле в GTA 6 можно посмотреть на мир глазами персонажей, однако сделать это можно лишь стоя на месте.

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Для этого необходимо удерживать кнопку L2 (LT на Xbox) и нажать правый стик R3, после чего игра перейдёт на первое лицо, где можно посмотреть по сторонам. При этом в этом режиме также можно приблизить изображение — для этого нужно удерживать R2 (RT).

Включить первое лицо можно и в автомобиле — если нажать стрелку вверх и взять в руки телефон. Правда, водить в этом режиме станет проблематично, а фокус экрана будет направлен именно на смартфон.