100 величайших актёров в истории от Variety — в топе Мэрилин Монро и Чарли Чаплин

Издание Variety опубликовало большой список лучших актёров всех времён. Редакция одного из самых популярных изданий о кинематографе составила топ величайших кинозвёзд, которые когда-либо снимались в фильмах и сериалах, оставив глубокий след в индустрии и за её пределами.

Первую строчку в списке заняла Мэрилин Монро — один из главных секс-символов XX века, известная по «Джентльмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки». На второй строчке Хамфри Богарт, звезда «Касабланки» и «Сабрины» — культовых лент начала XX века. Замкнул тройку знаменитый Чарли Чаплин, один из самых известных комедийных артистов.

В топ-10 также вошли современные актёры: Джек Николсон («Молчание ягнят») и Том Круз («Миссия невыполнима»). В двадцатку также попали Клинт Иствуд, Том Хэнкс и Дэнзел Вашингтон. К сожалению, в первой сотне не оказалось ни одного советского или российского актёра.

100 лучших актёров в истории от Variety