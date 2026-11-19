Издание Variety опубликовало большой список лучших актёров всех времён. Редакция одного из самых популярных изданий о кинематографе составила топ величайших кинозвёзд, которые когда-либо снимались в фильмах и сериалах, оставив глубокий след в индустрии и за её пределами.
Первую строчку в списке заняла Мэрилин Монро — один из главных секс-символов XX века, известная по «Джентльмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки». На второй строчке Хамфри Богарт, звезда «Касабланки» и «Сабрины» — культовых лент начала XX века. Замкнул тройку знаменитый Чарли Чаплин, один из самых известных комедийных артистов.
В топ-10 также вошли современные актёры: Джек Николсон («Молчание ягнят») и Том Круз («Миссия невыполнима»). В двадцатку также попали Клинт Иствуд, Том Хэнкс и Дэнзел Вашингтон. К сожалению, в первой сотне не оказалось ни одного советского или российского актёра.
100 лучших актёров в истории от Variety
- Мэрилин Монро.
- Хамфри Богарт.
- Чарли Чаплин.
- Джек Николсон.
- Кэтрин Хепберн.
- Сидни Пуатье.
- Марлон Брандо.
- Том Круз.
- Тосиро Мифунэ.
- Барбра Стрейзанд.
- Клинт Иствуд.
- Кэри Грант.
- Джулия Робертс.
- Джеймс Дин.
- Кларк Гейбл.
- Бетт Дэвис.
- Том Хэнкс.
- Ингрид Бергман.
- Джон Уэйн.
- Дензел Вашингтон.
- Роберт Редфорд.
- Грета Гарбо.
- Шон Коннери.
- Элизабет Тейлор.
- Харрисон Форд.
- Одри Хепбёрн.
- Мэрил Стрип.
- Джеймс Стюарт.
- Брэд Питт.
- Грэйс Келли.
- Пол Ньюман.
- Аль Пачино.
- Джуди Гарлэнд.
- Спенсер Трэйси.
- Вивьен Ли.
- Джеймс Кэгни.
- Катрин Денёв.
- Леонардо Ди Каприо.
- Рудольф Валентино.
- Джейн Фонда.
- Фред Астер и Джинджер Роджерс.
- Дастин Хоффман.
- Марлен Дитрих.
- Джули Эндрюс.
- Стив МакКуин.
- Робин Уильямс.
- Ширли Темпл.
- Уоррен Битти.
- Марчелло Мастроянни.
- Дайан Китон.
- Кирк Дуглас.
- Джоан Кроуфорд.
- Брюс Ли.
- Роберт Де Ниро.
- Братья Маркс.
- Джон Траволта.
- Джоди Фостер.
- Джин Келли.
- Арнольд Шварценеггер.
- Софи Лорен.
- Элвис Пресли.
- Орсон Уэллс.
- Фэй Данауэй.
- Рассел Кроу.
- Майкл Кейн.
- Уилл Смит.
- Роберт Митчем.
- Дэниел Дэй-Льюис.
- Дороти Дэндридж.
- Джек Леммон.
- Мэтт Дэймон.
- Николь Кидман.
- Барбара Стэнвик.
- Роберт Дауни-младший.
- Пэм Гриер.
- Берт Ланкастер.
- Райан Гослинг.
- Грегори Пек.
- Дивайн.
- Шон Пенн.
- Лив Ульман.
- Морган Фриман.
- Роберт Паттинсон.
- Кейт Уинслет.
- Берт Рейнольдс.
- Тимоти Шаламе.
- Вупи Голдберг.
- Лиллиан Гиш.
- Николас Кейдж.
- Лорен Бэколл.
- Кристен Стюарт.
- Шахрукх Кхан.
- Хоакин Феникс.
- Эмма Стоун.
- Филип Сеймур Хоффман.
- Эдди Мёрфи.
- Ален Делон.
- Зендея.
- Сильвестр Сталлоне.
- Генри Фонда.