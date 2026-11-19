19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Проект добрался до консолей PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода прошлой части франшизы.

Сразу после релиза геймеры пошли проверять трейлеры на достоверность — разработчики показывали густо населённый пляж со множеством NPC, однако не все геймеры поверили в это. Как оказалось, авторы действительно не обманывали: пляжи в штате Леонида полны жизни и буквально переполнены людьми. При этом с любым ботом можно пообщаться: поздороваться, сделать комплимент или спровоцировать конфликт.

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Интересно, что симуляция работает и здесь. По вечерам и ночам пляжи в Леониде пустуют, поэтому Джейсон и Лусия могут проводить время на пустующих берегах практически без свидетелей.