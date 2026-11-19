19 ноября состоялась цифровая премьера фильма «Девятая планета». Фантастическая картина с Юрой Борисовым уже доступна для домашнего просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, Premier и Wink.

Таким образом, лента вышла на стримингах спустя два месяца после премьеры в кинотеатрах, которая состоялась 24 сентября. За это время фильм собрал более 500 млн рублей при бюджете в 850 млн рублей. Проект рассказывает об автомеханике Диме, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, ршает докопаться до истины.

Главные роли в «Девятой планете» сыграли Юра Борисов («Анора»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).