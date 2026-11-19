19 ноября состоялась премьера романтического сериала «Всё в твоих руках». По сюжету Ваня и Аня несколько раз встречаются на свадьбах общих друзей, но каждый раз их роман заканчивается, едва успев начаться. Спустя годы судьба снова сводит героев на свадьбе девушки — в этот раз молодые люди должны решить для себя, хотят ли они быть вместе.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они выходят по понедельникам и четвергам в онлайн-кинотеатре «Иви». Финал состоится 10 декабря.

Расписание выхода сериала «Всё в твоих руках» с Сашей Бортич