Расписание выхода романтического сериала «Всё в твоих руках» с Сашей Бортич
19 ноября состоялась премьера романтического сериала «Всё в твоих руках». По сюжету Ваня и Аня несколько раз встречаются на свадьбах общих друзей, но каждый раз их роман заканчивается, едва успев начаться. Спустя годы судьба снова сводит героев на свадьбе девушки — в этот раз молодые люди должны решить для себя, хотят ли они быть вместе.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они выходят по понедельникам и четвергам в онлайн-кинотеатре «Иви». Финал состоится 10 декабря.
Расписание выхода сериала «Всё в твоих руках» с Сашей Бортич
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 ноября
|2-я серия
|19 ноября
|3-я серия
|23 ноября
|4-я серия
|26 ноября
|5-я серия
|30 ноября
|6-я серия
|3 декабря
|7-я серия
|7 декабря
|8-я серия
|10 декабря
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