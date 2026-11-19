Кинокомпания Russian World Vision объявила о повторном выпуске мультфильма «Унесённые призраками» в кинотеатрах России. Картину студии Ghibli и режиссёра Хаяо Миядзаки вновь покажут в кино с 17 декабря.

«Унесённые призраками» рассказывает историю девочки Тихиро, которая вместе с родителями переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

Премьера мультфильма состоялась в 2001 году. Повторный показ приурочен к 25-летию культового мультфильма, который стабильно занимает высокие позиции в списке лучших анимационных проектов в истории.