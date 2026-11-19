19 ноября состоялся полноценный релиз GTA 6 — игра уже доступна по всему миру. После выхода хита пользователи из Японии обратили внимание, что их версия проекта подверглась серьёзной цензуре, несмотря на взрослый рейтинг.

Игроки обнаружили, что в боевике полностью отсутствует нагота: некоторые сексуальные сцены изменили, добавив персонажам одежду, а другие — вовсе удалили. Главные герои даже душ принимают в нижнем белье. Кроме того, сама игра стала весить меньше примерно на 1 гигабайт, по сравнению с версиями в других странах.

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GTA 6 концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. На агрегаторе Metacritic игра получила 99 баллов из 100 от критиков, став самой высокооценённой игрой в истории.