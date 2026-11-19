19 ноября стало известно о смерти российского режиссёра монтажа Ивана Лебедева. Он умер в возрасте 62 лет.

О случившемся сообщило издание «Сеанс». Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Ужасная новость. Умер Иван Лебедев, наш друг и лучший режиссёр монтажа в стране. Нет сил для слов. Соболезнуем всем, кто знал и любил Ваню.

Иван Лебедев участвовал в создании более 40 фильмов и сериалов. Он известен как монтажёр обеих частей культовой серии «Бумер», а также картин «Дочь якудзы», «Аритмия» и «Ледокол». За свою карьеру Лебедев получил множество наград, включая премии «Золотой орёл» и «Ника», за фильмы «Снегирь» и «Кончится лето».