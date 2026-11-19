Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер драмы «Соловей». Военная драма выйдет в мировом прокате 19 марта 2027 года.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Картина основана на одноимённом романе Кристин Ханны. Лента расскажет про двух сестёр, Вианне и Изабель, которые пытаются выжить во Франции времён Второй мировой войны. Старшая хочет заботиться о своей дочери, а младшая — присоединяется к французскому сопротивлению.

Главные роли сыграли Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность») и её сестра Дакота («Я – Сэм»). В картине также снялись Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Эдмунд Донован («Меломанка») и другие актёры. Режиссёром выступил Майкл Моррис — постановщик фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки».