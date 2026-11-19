18 ноября знаменитый стример Мэддисон начал стримить GTA 6. Трансляция набрала более 600 тыс. зрителей, что сделало его одним из самых популярных среди стримеров, которые проходили новый боевик.

На следующий день канал Ильи Мэддисона под названием HoneyMad забанили на Twitch. Причина блокировки неизвестна. Сам стример заявил в своей ироничной манере, что количество зрителей не накручено, а забанили его из-за подозрительных донатов в размере $ 5 тыс. Он будет подавать апелляцию.

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Полноценный релиз GTA 6 состоялся 19 ноября. Проект концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. На агрегаторе Metacritic игра получила 99 баллов из 100 от критиков, став самой высокооценённой игрой в истории.