19 ноября состоялся полноценный релиз GTA 6. После этого геймер с ником Robbin Rams обнаружил в игре отсылку к знаменитому сериалу «Декстер».

Видео доступно на YouTube-канале Robbin Rams. Права на видео принадлежат Robbin Rams/Rockstar Games.

Журналисты нашли дом, где располагается квартира главного героя шоу. Она находится в восточной части Вайс-Сити. Там нужно зайти на второй этаж здания, чтобы обнаружить место, где жил Декстер. При этом сама квартира не идеально воспроизводит версию из сериала — однако фанаты сразу увидели сходства. Не исключено, что в GTA 6 есть ещё больше отсылок к культовому шоу.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

GTA 6 стала самой высокооценённой игрой в истории: на агрегаторе Metacritic она получила 99 баллов из 100 от критиков. Проект также стал самой популярной видеоигрой на платформе Twitch — количество зрителей в этой категории превысило 2,5 млн человек.