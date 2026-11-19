Что нужно делать каждый день в GTA 6 — гайд для прокачки героев

19 ноября состоялся полноценный релиз GTA 6 — хит от компании Rockstar Games уже доступен на PS5 и Xbox Series. На следующий день пользователи и журналисты начали создавать гайды, чтобы проходить игру стало легче.

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Так, издание GameSpot показало, что в боевике нужно делать каждый день. Речь идёт о постоянных тренировках, еде, сне и общении с соседями. Благодаря этому характеристики персонажей будут прокачиваться. Причём на каждое действие будет уходить несколько минут.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GameSpot.

Что нужно делать в GTA 6 каждый день:

Тренироваться в спортзале (повышает характеристики здоровья и выносливости); Кушать (для повышения характеристики здоровья и концентрации); Кормить змею Долорес (для повышения концентрации); Ходить в душ и умываться (для повышения концентрации); Спать (для восстановления здоровья и выносливости); Общаться с соседями (для получения полезных бонусов).

GTA 6 стала самой высокооценённой игрой в истории: на агрегаторе Metacritic она получила 99 баллов из 100 от критиков. Проект концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.