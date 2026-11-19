Компания «Триада Про» представила русский трейлер фильма «Мангуст». Триллер официально выйдет в России уже 17 декабря.

Видео доступно во VK-канале Kinoman | Официальные трейлеры. Права на видео принадлежат «Триада Про».

Лента расскажет о Райне Флэнагане, который всю жизнь был человеком чести. В один момент его обвинили в убийстве, к которому он не имеет никакого отношения. На героя открыли охоту в прямом эфире по всей стране, и теперь ему придётся найти некоего Мангуста, чтобы стать свободным.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Лиам Нисон («Заложница»). В картине также сыграли Мариса Томей («Человек-паук»), Майкл Чиклис («Фантастическая четвёрка»), Винг Реймз («Криминальное чтиво») и другие артисты. Режиссёром выступил Марк Ванселоу — постановщик трюков, который участвовал в создании фильмов «Дэдпул», «Я, робот» и «Пираты Карибского моря: На краю света».