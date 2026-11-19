Геймеры продолжают находить в GTA 6 отсылки к различным сериалам. Теперь пользователи обнаружили НЛО и пришельца из культового шоу «Секретные материалы».

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Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат @nfxce_ из Х.

Найти инопланетянина можно как за Джейсона, так и за Лусию. Для этого необходимо поехать в лес, который находится восточнее города Порт-Геллхорн. Там игрок увидит ночью автомобиль с мигающими фарами и разбросанной вокруг одеждой. После углубления в лес пользователь заметит НЛО, который пытался похитить голую женщину — она попросит героя найти её машину. Как только транспорт будет найден, геймер получит достижение «Истина где-то рядом», что является прямой отсылкой к знаменитой фразе из «Секретных материалов».

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат @nfxce_ из Х.

Как только игрок попытается вернуть машину, герой увидит луч, после которого действие игры перенесётся на утро. Ослепительная вспышка исчезла вместе с НЛО, женщиной и автомобилем. В GTA 6, судя по видео геймеров, можно встретить пришельцев трижды, однако условия для второго появления инопланетян пока неизвестны. В одном ролике пользователи показали, что Лусия попадает внутрь летающей тарелки, где нужно решать загадки, чтобы выбраться.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат @nfxce_ из Х.

В третий раз инопланетяне появятся в заброшенном здании к югу от Хэмлета. Там находится заброшенный исследовательский центр, где можно спасти пришельца: его надо отнести за пределы медицинской капсулы, и тогда его заберёт летающая тарелка.