Кадры из комедии «Человек с мешком» со Шварценеггером в роли Санты — выход 2 декабря

Издание EW и компания Amazon представили новые кадры фильма «Человек с мешком». Рождественская комедия выйдет 2 декабря на стриминговом сервисе Prime Video.

Фото: EW/Amazon

Фото: EW/Amazon

Фото: EW/Amazon

Фото: EW/Amazon

Будущая лента расскажет о Санта-Клаусе, у которого похищают его волшебный мешок. Тогда он обращается к списку непослушных детей, чтобы найти профессионального вора Вэнса. Вместе они должны вернуть украденную ценность и доставить подарки в срок.

Санта-Клауса воплотил на экране Арнольд Шварценеггер («Терминатор 2»). В фильме также сыграл звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон. Режиссёром выступил Адам Шенкман — постановщик комедии «Рок на века».