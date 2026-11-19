Издание Forbes рассказало, как получить лучшее оружие в GTA 6. Журналисты представили гайд, который показывает, как приобрести отличное вооружение практически в самом начале игры.

Речь идёт не о конкретном виде оружия, а о классе. В издании отметили, что лучшими являются пистолеты с глушителями. Для этого нужно приобрести в любом магазине самый обычный пистолет. После этого надо докупить для него глушитель — каждый его уровень помогает сделать оружие лучше.

Фото: Rockstar Games/Forbes

Пистолет с глушителем помог автору материала проходить большинство миссий на протяжении 130 часов — с его помощью можно избавляться от врагов скрытно, чтобы другие противники не услышали ваших выстрелов. На улучшение глушителя понадобиться несколько тысяч долларов, однако результат того стоит.

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GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Боевик стал самой высокооценённой игрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получила 99 баллов из 100 от критиков. Проект концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.