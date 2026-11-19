Второй сезон сериала «День Шакала» с Эдди Редмэйном стартует в марте — тизер

Телеканал Sky раскрыл дату премьеры второго сезона сериала «День Шакала». Продолжение шпионского сериала стартует в марте 2027 года. Авторы также представили первый тизер будущих эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Шоу выступает экранизацией одноимённого романа писателя Фредерика Форсайта. Проект рассказывает о неуловимом снайпере по прозвищу Шакал, которого пытаются поймать британские спецслужбы. Главную роль исполнил знаменитый актёр Эдди Редмэйн («Вселенная Стивена Хокинга»).

Первый сезон «Дня Шакала» вышел в 2024 году. Сериал стал самым успешным драматическим шоу стримингового сервиса Peacock, а также продемонстрировал лучший старт среди других проектов телеканала Sky.