Международный оператор DE-CIX сообщил о новом достижении GTA 6. По данным компании, использование интернета в игре достигло рекордных 33,03 терабита в секунду.

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Такой пропускной способности удалось достичь 18 ноября, в день выхода боевика в Новой Зеландии. Объём передачи и использования интернет-данных на момент релиза игры был на 25% выше, чем в обычную неделю. Кроме того, стримы по GTA 6 на различных платформах в день запуска набрали 7,91 млн зрителей, согласно данным компании Streams Charts.

Полноценный релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series состоялся 19 ноября. Боевик стал самой высокооценённой видеоигрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получила 99 баллов из 100 от критиков. Новая часть GTA концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.