Компания Amazon раскрыла дату премьеры пятого сезона мультсериала «Неуязвимый». Продолжение анимационного шоу стартует 15 февраля. Авторы также представили тизер предстоящих эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Проект выступает экранизацией одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.

Четвёртый сезон «Неуязвимого» завершился в апреле 2026 года. Продолжение высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 100% свежести от обозревателей и 87% от пользователей. Сериал также продлили на шестой сезон ещё до выхода пятого.