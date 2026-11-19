Компания Disney представила трейлер и яркий постер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения». Шестая часть знаменитой серии выйдет в мировом прокате 5 февраля 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Фото: Disney

Действие ленты, как и в прошлых мультфильмах франшизы, разворачивается 20 тысяч лет назад, во времена ледникового периода. Продолжение расскажет о новых приключениях Мэнни, Диего, Сида и других героев. О планах по созданию картины в Disney сообщали ещё в 2022 году, однако работа началась только в 2025-м.

Оригинальные мультфильмы из серии «Ледниковый период» разрабатывала студия Blue Sky, но в 2021 году она была закрыта — своё решение в Disney оправдали пандемийными издержками. Сейчас проект курирует внутренняя команда Walt Disney Animation Studios.