Хакерская группировка Cyberleek вновь дала о себе знать. Авторы утечек GTA 6 опубликовали полноценный билд игры весом в 209 ГБ — это актуальная сборка экшена для Xbox Series от ноября 2026 года.

По традиции хакеры из Cyberleek не слили самое главное — exe-файл для запуска проекта. Для этого необходимо повысить капитализацию одноимённой криптовалюты до $ 15 млн, чего не удалось достичь и в прошлые разы, когда хакеры планировали слить рабочий билд при достижении цифры в $ 30 млн.

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В Cyberleek отмечают, что утечка включает в себя именно Xbox-версию GTA 6 — это означает, что её можно будет рекомпилировать с помощью нейросетей в порт на ПК, как уже сделали со многими консольными играми. Если же у сообщества ничего не выйдет, то хакеры сольют версию для PS5, для которой уже есть специальные программы для рекомпиляции.

Интересно, что до этого в Cyberleek объявили о завершении сливов после множества геймплейных роликов и даже показа разрозненных кадров из финала игры. Вполне возможно, что благодаря действиям группировки энтузиасты выпустят GTA 6 на ПК в ближайшие месяцы.

Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Ранее СМИ сообщали, что официальный порт игры на ПК выйдет уже до 31 марта 2027 года.